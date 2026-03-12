Bayburtluoğlu, özellikle sahur ve iftarda aşırı baharatlı, kızartılmış ve ağır yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini vurgularken, “Ramazan’da doğru beslenmenin temelinde bağırsak sağlığını destekleyen, tok tutan ve sindirimi kolay gıdalar yer almalı” diyor.

Ramazan sofralarında en sık yapılan hatalardan birinin aşırı baharatlı ve yağlı yemekler olduğunu söyleyen Uzm. Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, şu uyarıda bulunuyor: “Çok baharatlı ve yağlı yiyecekler mideyi yorabilir, susuzluk hissini artırabilir ve gün içinde rahatsızlığa neden olabilir. Bu nedenle sahur ve iftar sofralarında özellikle aşırı baharatlı yemeklerden ve kızartmalardan kaçınmak gerekir.”

Ayrıca unun kavrularak hazırlandığı aşırı unlu çorbaların da sindirim açısından zorlayıcı olabileceğini belirten Bayburtluoğlu, çorbaların daha hafif hazırlanmasının önemine dikkat çekiyor.

Uzun süre tokluk hissi sağlayan besinlerin sahurda mutlaka yer alması gerektiğini belirten Bayburtluoğlu, şu önerilerde bulunuyor: “Tam tahıllı ürünler, muz, haşlanmış yumurta ve yoğurt gibi protein ve lif açısından zengin besinler sahurda uzun süre tok kalmaya yardımcı olur. Ayrıca tam tahıllar lif içerikleri sayesinde sindirim sistemini destekler ve olası kabızlık sorunlarının önüne geçer.” Bayburtluoğlu, sahurda özellikle tam buğday ekmeği veya tam buğday unundan yapılmış ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

Yoğurt ve kefir bağırsak sağlığını destekliyor

Bağırsak sağlığının Ramazan ayında daha da önem kazandığını belirten Bayburtluoğlu, probiyotik gıdaların sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini şu sözlerle ifade ediyor: “Özel probiyotik mayası ile yapılmış yoğurt ve geleneksel kefir gibi probiyotik gıdalar bağırsak florasını destekler. Bunun yanı sıra yer elması gibi prebiyotik oranı yüksek sebzeler de bağırsakta faydalı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Probiyotikli yoğurtlarında gramında 1 milyon probiyotik bakteri olması için özel maya ile mayalanması gerekmektedir”

İftar sofralarında sebze ve salata öne çıkmalı

İftar sofralarında ağır yemekler yerine dengeli bir menü oluşturmanın önemine dikkat çeken Bayburtluoğlu, şu önerileri paylaşıyor:

“İftarı yer elması çorbası gibi hafif bir çorba ile açmak, ardından etli bakliyat yemekleri, sebzeli siyez bulguru pilavı ve bol mevsim sebzeleri ile hazırlanan bir salata içeren bir menü tercih etmek dengeli bir seçim olur. Ayrıca yoğurt bazlı mezeler de iyi bir alternatiftir.” Bayburtluoğlu, özellikle sebze tüketiminin artırılmasını önererek şu örneği veriyor: “Örneğin brokoliden yapılan bir kış cacığı hem besleyici hem de farklı bir alternatif olabilir. Cacık her zaman salatalıkla yapılmak zorunda değil, henüz salatalık turfanda ve daha fazla pestisit yüküne sahip olabiliyor turfanda ürünler.”

Sahurda sucuk ve pastırmadan uzak durun

Sahurda ağır ve tuzlu yiyeceklerin gün içinde susuzluk hissini artırabileceğini belirten Bayburtluoğlu, özellikle işlenmiş et ürünleri konusunda uyarıyor: “Sucuk ve pastırma gibi tuz oranı yüksek gıdalar sahur için uygun değildir. Ayrıca yumurta sahurda çok iyi bir besindir ancak kızartmak yerine haşlanmış olarak tüketilmesi daha sağlıklı bir tercih olacaktır.”

Şerbetli tatlılar yerine hafif sütlü tatlılar tercih edilmeli

İftar sonrası tatlı tüketimi konusunda da ölçülü olunması gerektiğini söyleyen Bayburtluoğlu, şunları söylüyor: “Baklava gibi ağır şerbetli tatlıların her gün tüketilmesi doğru değildir. Bunun yerine güllaç gibi daha hafif ve sütlü tatlılar tercih edilebilir. Güllaç tariflerinde rafine şeker yerine elma özü gibi doğal tatlandırıcılar kullanılabilir.”

Ramazan sofralarında denge önemli

Uzm. Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu’na göre Ramazan’da da sağlıklı beslenmenin temelinde her zaman olduğu gibi denge, çeşitlilik ve ölçülülük yer alıyor.

“Ramazan sofraları zengin olabilir ancak önemli olan vücudu yormayan, sindirimi kolay ve besleyici seçimler yapmaktır. Liften zengin sebzeler, tam tahıllar, protein kaynakları ve probiyotik gıdalar dengeli bir Ramazan beslenmesi için en doğru seçeneklerdir.”