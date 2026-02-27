Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi alanında önemli bir ivme yakaladı. Uzman hekim kadrosu, gelişmiş teknolojik altyapısı ve rekabetçi fiyat avantajıyla uluslararası hastalar için cazip bir merkez haline gelen Türkiye'de, özellikle estetik ve plastik cerrahi, diş tedavileri, saç ekimi ve obezite cerrahisi gibi branşlar yoğun talep görüyor.



Sağlık Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Türkiye'yi tercih eden yabancı hasta sayısı yaklaşık 1,5 milyon olarak kaydedildi. Sağlık turizmi gelirinde ise yükselen grafik dikkat çekti. 2022 yılında sağlık turizmi geliri 2 milyon dolar civarında iken 2025 yılında 3 milyon doları aştı. Uzmanlar, bu yükselişte sadece maliyet avantajının değil, teknoloji ve uzmanlaşmış hekim kadrosunun da etkili olduğunu vurguluyor.



"Türk doktorları sertifikalı uygulamalarla güven sağlıyor"

Medikal estetik hekimi Dr. Bülent Uluer, Türk doktorlarının diğer ülke doktorlarından daha bilgili ve uygulamalarda daha tecrübeli olmasının önemine dikkat çekerek, "Türkiye'de bu konuda özellikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlar tarafından sertifika veriliyor ve doktorlar yalnızca bu sertifikayla medikal estetik uygulamalar yapabiliyor. Eskiden böyle bir uygulama yoktu; en son sertifika 2005'te verilmişti. 2025 itibarıyla sertifika uygulaması yeniden başlatıldı, doktorlar kendilerini daha iyi yetiştirerek bu tip hastalara bakmaya başladılar. Bu gelişme, özellikle yurtdışındaki hastaların da dikkatini çekiyor" ifadelerini kullandı.



"Hastalar sosyal medyayı akıllıca kullanıyor"

Uluer ayrıca, hastaların ellerindeki sosyal medyayı çok akıllıca kullandığını belirterek, "Sosyal medyada aldıkları hizmeti yazarak diğer hastaları uyarıyorlar, memnun kalınca da öneriyorlar. Bu durum, kaliteyi artırıyor. Kaliteli işlemlerde reklamdan çok hastanın hasta getirmesi önemli; bu da kaliteyi artırıyor" dedi.



Yurtdışından gelen hastaların beklentisine de değinen Uluer, "Yurtdışından gelen hastalar genellikle estetik ve medikal estetik uygulamaları için, diş tedavileri için, saç ekimi için ülkemizi tercih ediyor. Bunun yanında ozon tedavisi, cilt bakım hizmetleri, akupunktur gibi işlemler de yabancı hastalar tarafından tercih ediliyor" açıklamasını yaptı.



"Kullanılan ürünler hasta tarafından incelenmeli"

Dr. Uluer, hastalara ayrıca işlemlerde kullanılan ürünleri mutlaka incelemelerini tavsiye ederek, "Ürün takip sistemi (ÜTS) üzerinden incelemek faydalı. Kaydı olmayan bir ürünün işlem sonucunda ne gibi etkiler oluşturacağını bilemezsiniz; etkisi yüksek olabilir, alerji yapabilir veya enfeksiyon oluşturabilir. Medikal işlemlerde mutlaka doktor tercih edilmeli ve ‘merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerden uzak durulmalı" uyarısında bulundu.