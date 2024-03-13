Safranbolu Belediyesinin girişimleri ile ilçenin uluslararası mecralardaki tanınırlığı ve farkındalığını artırmak amacıyla yapılan çalışmalar sonrasında 4 Mart 2023'te Cittaslow hareketine dahil olmak için yapılan başvuru kabul edildi.



Böylece Safranbolu kent ölçeğinde korunan hem UNESCO hem de Cittaslow'a dahil olan tek kent olma unvanı kazandı.

Basın mensupları ile bir araya gelen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Safranbolu hepinizin bildiği gibi UNESCO Dünya Miras Listesine 1994 yılında alındı. Çok özel bir kent. Yeni aldığımız bir habere göre ki, yaklaşık bir senedir bununla ilgili çalışmalarımızı sürüyorduk. İlk italya’da kurulan ve yavaş şehir anlamına gelen Cittaslow ağına Safranbolu dahil edilmiş oldu.



Bu birliğe üye olmak isteyen kentlerin üye olabilmeleri için, birliğin belirlediği kriterlere uygun olması gerekiyor. Bu kriterler üzerinden değerlendirmenin yapılması gerekiyor ve Cittaslow felsefesine uygunluğu denetleniyor. Kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan kentlerin birbirine benzemesine engel olmak. Yani özel kentler olmak. Her kentin kendi kimliğinin olması. Biz de Safranbolu gibi tarihi bir kent olarak bu kriterlerin birçoğunu yerine getirdiğimiz için komiteden aldığımız puan neticesinde bu ağa dahil edilmeye hak kazandık 2023 yılında başladığımız bu çalışmalar geçtiğimiz günlerde de sertifika davet mektubu ile sona yaklaşmış oldu. 23 Mart’ta Brüksel’de yapılacak olan sertifika törenine giderek bu gururu Safranbolu'muza ve ülkemize kazandırmış olacağız" diye konuştu.