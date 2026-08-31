Kastamonu İl Özel İdare Köy Hizmetlerispor tarafından 120 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen yaz futbol okulu, yapılan son antrenmanla tamamlandı.

Kastamonu İl Özel İdare Köy Hizmetlerispor, 2026 sezonu yaz futbol okulu çalışmalarını sonlandırdı. 120 çocuğun katıldığı yaz futbol okulu, 2 ay boyunca devam etti. Doğa Kültür Köyü Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanla çocuklar yaz futbol okula veda etti. Düzenlenen kapanış programına İl Özel İdare Genel Sekreteri ve İl Özel İdare Köy Hizmetlerispor Başkanı Nida Sinsi, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Adem Keloğlu ile sporcular ve aileleri katıldı.

Antrenmanın ardından konuşan Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Antrenörü Mesut Okumuş, kulübün kentte önemli bir spor markası haline geldiğini belirterek, 'İki ay boyunca çocuklarımıza sadece temel futbol bilgisini değil, sosyal bir birey olmanın kurallarını da öğretmeye çalıştık. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bizlere imkan sağlayan yöneticilerimize, ekip arkadaşlarıma ve çocuklarını bize emanet eden velilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Yağışlı hava nedeniyle tribünden takip edilen antrenmanın sonunda ailelere hitap eden Kulüp Başkanı ve Genel Sekreter Nida Sinsi ise, 'Tribündeki aile ortamı için hepinize teşekkür ediyorum. İki aylık başarılı ve eğitici bir dönemi geride bıraktık. Kapanışı daha iyi şartlarda yapmak isterdik ancak hava muhalefeti buna izin vermedi. En kıymetli varlıklarını bizlere emanet eden velilerimize ve çocuklarımızı bir baba şefkatiyle eğiten teknik ekibimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm evlatlarımızın yolu açık olsun' diye konuştu.

Program, Genel Sekreter Nida Sinsi ve yöneticilerin minik sporculara dondurma ikram etmesinin ardından sona erdi.