Jeopolitik risklerin zirve yapmasıyla birlikte küresel piyasalarda ilk tepki petrol ve altın cephesinden geldi. Haftanın ilk işlemlerinde Brent petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydederken, ons altın fiyatlarında ise Orta Doğu baskısı hissedilmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın taraflara "Masaya geri dönün ve anlaşma yapın." çağrısında bulunmasına rağmen, İsrail'in gece yarısı İran'ın batı ve orta kesimlerindeki askeri hedeflere yönelik operasyon düzenlediğini açıklaması gerilimi tırmandırdı. Bu gelişmenin ardından Irak hava sahasını geçici olarak kapatırken, Suriye'nin başkenti Şam'da da uçuşlar askıya alındı. Bölgedeki enerji arz güvenliğine yönelik endişeler, küresel tedarik zinciri üzerindeki enflasyonist baskıyı yeniden canlandırdı.

Geçen haftayı 92,80 dolar seviyesinde kapatan Brent petrolün varil fiyatı, yeni günün ilk saatlerinde yüzde 3,5’i aşan bir değer kazancıyla 96,00 dolar bandının üzerine tırmandı. Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş aksaklıklarının ve küresel petrol arzındaki sıkışıklığın fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı desteklediğini ifade ediyor. OPEC+ ülkelerinin üretim artışı kararlarına rağmen, lojistik riskler nedeniyle piyasada arz endişeleri hakimiyetini koruyor. Katılım Bankacılığında Tarihi Karar: Kamu Katılım Bankaları Birleşiyor, Emlak Katılım Halka Arz Ediliyor! İçeriği Görüntüle

Altın piyasasında ise baskı altındaki seyir devam ediyor. Geçen hafta yüzde 4,7 oranında değer kaybederek haftayı 4.328 dolardan tamamlayan ons altın, yeni haftanın ilk işlemlerinde jeopolitik baskıların etkisiyle 4.300 dolar seviyesine doğru geri çekildi. Yurt içi piyasalarda ise gram altın 6 bin 391 TL, çeyrek altın 10 bin 448 TL ve yarım altın 20 bin 898 TL seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan küresel bazda merkez bankalarının altın talebi canlılığını korurken, Çin Halk Bankası rezervlerini üst üste 19'uncu ayda da artırarak toplam rezervlerini 74,96 milyon ince troy ons seviyesine çıkardı.