2026 yılının beşinci Para Politikası Kurulu toplantısını tamamlayan TCMB, merakla beklenen temmuz ayı faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Banka, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde bırakarak para politikasında mevcut duruşunu korudu.

Karar öncesinde ekonomistlerin ortak beklentisi de politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılmaması yönündeydi. Son dönemde uluslararası finans kuruluşlarının yayımladığı değerlendirmelerde de TCMB'nin temmuz toplantısında faiz indirimi ya da artırımı yerine mevcut seviyeyi koruyacağı öngörülüyordu.

Ekonomistler, küresel jeopolitik gelişmelerin ve piyasalardaki belirsizliklerin Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu sürdürmesinde etkili olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin, para politikasında atılması planlanan adımların zamanlamasını etkilediği değerlendiriliyor.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da daha önce yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'nın temmuz ayında politika faizini değiştirmeyerek fiili fonlama faizini kademeli şekilde aşağı çekmeyi planladığını ancak Hürmüz Boğazı'nda artan jeopolitik risklerin bu süreci ertelemiş olabileceğini ifade etmişti.

Piyasalar şimdi TCMB'nin yayımladığı karar metnindeki enflasyon görünümü, iç talep, küresel riskler ve gelecek döneme ilişkin yönlendirmelere odaklanırken, yılın kalan toplantılarında olası faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin ipuçları yakından takip edilecek.