Program sayesinde arıcıların hem kendi kraliçe arılarını üretmesi hem de yasal süreçleri tamamladıklarında ticari satış yapabilmeleri hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programına 30 arıcı katıldı. Teorik derslerle başlayan süreç, sahada uygulamalı eğitimlerle devam etti. Katılımcılar, kraliçe arı üretiminin tüm aşamalarını doğrudan uygulayarak öğrenme imkânı buldu.

Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte arıcıların kendi işletmelerinde ana arı üretimine başlayabilecekleri, gerekli izin süreçlerini tamamlayanların ise ticari satış yaparak gelirlerini artırabilecekleri belirtildi. Yetkililer, bu adımın Ordu’daki arıcılık ekosistemine yeni bir dinamizm kazandıracağını ifade ediyor.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, kentte arıcılığın güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, “Yaklaşık 600 bin kovan, 3 binden fazla arıcı ve 18 bin tonun üzerinde bal üretimiyle Türkiye’de lider konumdayız. Ana arı üretimini yaygınlaştırarak bu potansiyeli daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz” dedi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü yetkilileri ise eğitimlerin Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Program kapsamında katılımcılara yüksük yapımı, larva transferi ve ana arı yetiştiriciliğinin tüm teknik detayları hem teorik hem de pratik olarak aktarıldı.

Eğitime katılan arıcılar ise programın oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, öğrendikleri tekniklerin üretim kapasitelerini artıracağını ve sektöre ekonomik katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bu eğitimle birlikte Ordu’da arıcılıkta katma değeri yüksek üretimin yaygınlaşması ve ana arı ticaretinin gelişmesi bekleniyor.