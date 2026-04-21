Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in davetiyle gerçekleşen programda Yıldırım, özellikle Kirazlimanı Yaşam Merkezi ve Gençlik Kütüphanesi’ne yoğun ilgi gösterdi.

Altınordu ilçesinde bulunan tesisleri gezen Yıldırım, projelerin şehre kazandırdığı sosyal ve kültürel katkılara dikkat çekti. Yetkililerden detaylı bilgi alan Yıldırım, Gençlik Kütüphanesi’nde öğrencilerle sohbet ederek onların görüşlerini dinledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Güler, Yıldırım’ı Ordu’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kirazlimanı Yaşam Merkezi’nin kentsel dönüşümün başarılı örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Güler, projelerin hem gençlere hem de vatandaşlara yeni sosyal alanlar sunduğunu belirterek, nazik ziyareti için Yıldırım’a teşekkür etti.