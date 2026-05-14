Fatsa Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen fuarda, Ordu başta olmak üzere farklı illerden gelen firmalar ürün ve hizmetlerini sergiledi. Tarım makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, fındık üretimine yönelik teknolojilerden yöresel ürünlere kadar geniş bir yelpazede hazırlanan organizasyonda toplam 110 stant ve 175 marka yer aldı.

Açılış töreninde konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, fuarın bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de tarım ve hayvancılığın Karadeniz ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayarak, üreticilerin yeni teknolojilerle buluşmasının önemine dikkat çekti.

Yetkililer, dört gün sürecek fuarın hem üreticilere yeni iş bağlantıları kurma fırsatı sunacağını hem de yatırımcılarla sektör temsilcilerini bir araya getireceğini ifade etti.

Programa ayrıca Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ve çok sayıda davetli katıldı.