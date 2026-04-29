Doktorların ilk değerlendirmesinin ardından Başkan Güler’in, kendi isteği doğrultusunda tedavisinin Ankara’da devam etmesine karar verildi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile temasa geçilerek hava ambulansı talep edildi.

Sevk sürecine ilişkin hazırlıkların tamamlandıktan sonra Ankara'ya sevk edildi.

Yetkililer, Güler’in genel sağlık durumunun stabil olduğunu ve hayati risk bulunmadığını ifade ederken, Ankara’da yapılacak ileri tetkiklerle daha kapsamlı bir tedavi planının oluşturulacağını belirtti.

Kamuoyuna yapılacak yeni bilgilendirmenin, sevk işleminin tamamlanmasının ardından paylaşılması bekleniyor.