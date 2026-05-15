Ordu Büyükşehir Belediyesi, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kurduğu seralarda yazlık ve kışlık sebze fidesi üretimini sürdürüyor. Belediyenin kendi seralarında bugüne kadar 4 milyon 600 bin fide üretilerek vatandaşlara dağıtıldığı belirtildi. Yaz sezonu için ise 300 bin adet yazlık fide üretimi gerçekleştirildi.



"7 yıldır tarımda çok iyi çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'ndeki belediye seralarında incelemelerde bulundu. Üretime hazır hale getirilen yazlık sebze fideleri hakkında bilgi alan Güler, tarım alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana tarıma ağırlık verdiklerini ifade eden Güler, "7 yıldır tarımda çok iyi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kendi seralarımızda ürettiğimiz 300 bin fideyi kısa süre içerisinde vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ordu'nun tarımsal üretimdeki avantajlı durumunu bu ürünlerle zenginleştiriyoruz. Bu çalışmalarla hem çeşitliliği artırıyoruz hem halkımızın ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de gençlerimizi tarıma ısındırıyoruz" diye konuştu.

Kalkınma modelini 5 ‘T' üzerine kurduklarını belirten Güler, teknoloji, tarım, turizm, ticaret ve taşıma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Tarımın en iyi yöntemlerini uyguluyoruz. Tüm bu çalışmalarla birlikte Ordu'muzu geleceğin yıldız şehirlerinden biri haline getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tohumdan yetiştirilerek dikime hazır hale getirilen yazlık sebze fidelerinin önümüzdeki günlerde belirlenen noktalarda üreticilere dağıtılacağı bildirildi.