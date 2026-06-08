Bahçelerdeki verimliliği artırmak ve daha kaliteli bir ürün elde etmek isteyen üreticiler, fındık altı temizliği ve yabani ot mücadelesi için kolları sıvadı. Kent genelinde fındık bahçelerine giren üreticiler, hasat döneminin daha rahat ve sağlıklı bir ortamda geçmesi adına yoğun bir çalışma yürütüyor.

Sezon öncesi hazırlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ordu fındık üreticilerinden Ersin Başçınar, yeni sezondan oldukça umutlu olduklarını belirtti. Bahçelerdeki temizlik ve bakım işlemlerinin ürünün kalitesine doğrudan etki ettiğini vurgulayan Başçınar, hasat dönemine kadar bahçeleri en iyi şekilde hazırlamak için mesai harcadıklarını ifade etti. Ordu'nun tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen bu bakım ve temizlik çalışmalarının, fındık toplama dönemi başlayana kadar aralıksız bir şekilde sürmesi bekleniyor.