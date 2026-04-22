İşçilerin, toplamda 500 bin lirayı aşan alacaklarının 8 aydır ödenmediği belirtilirken, mağduriyet şantiyede yapılan eylemle protesto edildi.

Belediye şantiyesinde bir araya gelen çalışanlar, göreve geldiği günden bu yana yönetimin kendilerini oyaladığını öne sürdü. İşçiler, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler’e sorular yönelttiklerini ancak tatmin edici bir yanıt alamadıklarını ifade etti.

Eylem sırasında işçi temsilcileri mikrofon aracılığıyla yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getirirken, Belediye Başkanı İşçimenler’in sessiz kalarak alandan uzaklaştığı iddia edildi.

Maaşlarını alamadıkları sürece eylemlerini sürdüreceklerini belirten çalışanlar, “Başkan nerede olursa olsun biz de orada olacağız” diyerek tepkilerini dile getirdi. İşçiler ayrıca, 8 aylık maaşlarının neden ödenmediğine ve sorunun nasıl çözüleceğine dair net bir açıklama beklediklerini vurguladı.