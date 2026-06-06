Çelik, Kürt kadınlarına yönelik aşağılayıcı ifadeler içerdiği belirtilen söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, kullanılan dilin toplumsal değerlere aykırı olduğunu söyledi.

İzmir'de gerçekleştirilen bir hastane açılışında konuşan Rahmi Koç'un anlattığı fıkra, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, söz konusu ifadelerin ayrımcı ve incitici olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Koç’un “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" sözlerine ortamda bulunan Binali Yıldırım’ın da güldüğü anlar sosyal medyada tepki konusu oldu.

Tartışmaların ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kadınlara yönelik her türlü aşağılayıcı söylemi kınadıklarını ifade etti. Toplumun hiçbir kesiminin inancı, etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti üzerinden hedef alınamayacağını belirten Çelik, bu tür söylemlerin nefret dilini beslediğini kaydetti.

"Kürt kadın" ifadesinin aşağılayıcı bir söylemle birlikte kullanılmasının son derece yanlış olduğunu belirten Çelik, "Bu yaklaşım değerlerimize aykırıdır. Kürt vatandaşlarımızı ve tüm kadınlarımızı inciten bu çirkin ifadeleri en net şekilde reddediyoruz" dedi.

Nefret söylemlerinin mizah gerekçesiyle meşrulaştırılamayacağını vurgulayan Çelik, kamuoyunda tepki çeken ifadelerin düzeltilmesi ve özür dilenmesinin toplumsal saygının bir gereği olduğunu ifade etti.

Çelik açıklamasında ayrıca, toplumun tüm kesimlerinin inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet gibi hassas konularda daha dikkatli ve saygılı bir dil kullanması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Gürlek: "Kadınların onurunu zedeleyen ifadeler asla kabul edilemez"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir iş insanının açılış programında kadınlar ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlara yönelik kullandığı değerlendirilen ifadeler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanının açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adaletin herkes için eşit şekilde işlediğini vurgulayan Gürlek, "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur" ifadelerini kullandı.

Kadınların onurunu zedeleyen ve toplumsal hassasiyetlerle bağdaşmayan söylemlerin kabul edilemeyeceğini belirten Gürlek, bu tür ifadelerin mizah ya da fıkra adı altında söylenmesinin de söz konusu nezaketsizliği hafifletmeyeceğini kaydetti.

Bakan Gürlek, açıklamasında, "Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.