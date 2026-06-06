2026 yılının tarım sektörü açısından önemli fırsatlar barındırdığını söyleyen Genel Müdür Terzi, son yıllarda yaşanan kuraklık ve iklim kaynaklı zorlukların ardından Türk tarımında yeniden büyüme dönemine girildiğini belirtti.

Türk tarımının öncü kuruluşlarından HEKTAŞ’ın, bitki koruma alanındaki liderliğini korurken tohum ve biyostimülant alanlarında da büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Terzi, HEKTAŞ’ın faaliyetlerini kültürel ve coğrafi olarak yakın pazarlara taşımayı hedeflediğini kaydetti.

“Tarımda yeni bir büyüme dönemine giriyoruz”

HEKTAŞ olarak finansal sürdürülebilirliği önceleyen bir yaklaşım benimsediklerini vurgulayan Terzi, “Yıllardır beklenen yağışların gelmesi, barajların dolması ve üretimi olumsuz etkileyen doğal afetlerin yaşanmaması tarım sektöründe olumlu bir tablo ortaya çıkardı. Bu nedenle 2026’nın Türk tarımı açısından büyüme yılı olacağına inanıyoruz.” dedi.

Terzi, HEKTAŞ’ın uzun vadeli büyüme planlarına ilişkin de bilgi vererek, önümüzdeki dönemde uluslararası pazarlardaki etkinliği artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Şirketin özellikle Orta Asya ve Afrika pazarlarına odaklanacağını ifade eden Terzi, HEKTAŞ'ın bitki koruma alanındaki güçlü deneyimini yeni coğrafyalara taşıyacaklarını, aynı zamanda geleceğin büyüme alanları olarak gördükleri yeni girişimlere de yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

“10 yıl içinde Orta Asya ve Afrika’ya yöneleceğiz”

Terzi, Orta Asya ve Afrika stratejilerine dair çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



“10 yıl içinde temelde güçlü olduğumuz iş kollarını Orta Asya ve Afrika’daki ülkelere penetre etmeye çalışacağız. Hali hazırda güçlü olduğumuz bitki koruma iş kolunun yanı sıra sıvı biyostimülant ve bitki gelişimi düzenleyicileri ile tohum olmak üzere 3 ana iş kolunda ilerleyeceğiz. Bundan sonraki 10 yıl içinde enerjimizi bu iş kollarına aktaracağımızı net bir şekilde ifade edebilirim.”

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te devam eden tesis yatırımının 2027 yılı içinde tamamlanacağını aktaran Terzi, “Bu yatırımların tamamlanmasını beklemeden aktif ihracat ve satış politikalarımızla burada çok daha güçlü bir pozisyon elde etmeyi umuyoruz. Bu yatırım sadece Özbekistan'ı ilgilendirmiyor. Baktığımız zaman bulunduğu jeopolitik yer itibariyle aslında bütün Orta Asya ülkelerine hizmet verecek.” şeklinde konuştu.

HEKTAŞ’ın köklü geçmişiyle önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Terzi, şirketin yeni iş kolları ve uluslararası yatırımlarla daha güçlü bir yapıya ulaşacağını kaydetti.

Köklü geçmiş güçlü gelecek

Bu yıl HEKTAŞ’ın 70’inci kuruluş yıldönümünü kutladığına dikkat çeken Terzi, “70 yıllık tecrübesi ile köklü bir geçmişe sahip olan HEKTAŞ, sahip olduğu deneyimi genç ve dinamik kadrosuyla birleştirerek geleceğe umutla ilerliyor. HEKTAŞ markasına duyulan güven, geleceğin ihtiyaçlarını analiz ederek yaptığımız yatırımlarımız ve yetkin kadrolarımızla büyümeye odaklanıyor, güçlü bir geleceğe hazırlanıyoruz” dedi.

Tarımın uzun soluklu ve yüksek emek gerektiren bir alan olduğuna dikkati çeken Terzi, yatırımcıların HEKTAŞ’ın büyüme stratejisine güven duymaya devam etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.