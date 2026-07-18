Dosyaya giren radar kayıtları, savaş uçaklarının hareketliliği, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına ilişkin iletişim trafiği, ByLock yazışmaları ve itirafçı ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, helikopterin düştüğü sırada bölgede Amasya 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan iki F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan bir F-4 savaş uçağının görev yaptığı belirlendi. Özellikle F-4 uçağının bir süre radar ekranlarından kaybolduğu tespit edilirken, bunun radar sisteminin kapatılması, ani irtifa değişikliği ya da alçak uçuş nedeniyle yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Dosyaya yansıyan bilgilere göre, söz konusu F-4 savaş uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın kazadan sadece birkaç gün önce uçuş süresini tamamlamak amacıyla Malatya'ya geldiği, ilerleyen yıllarda ise FETÖ üyeliğinden mahkûm edildiği belirlendi. Soruşturmada ayrıca Armağan'ın örgütün gizli haberleşme ağlarını kullandığı ve FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasının önemli isimlerinden Adil Öksüz ile yoğun irtibat kurduğu tespit edildi.

Soruşturmanın dikkat çeken bir başka ayrıntısı ise Adil Öksüz'ün evinde ele geçirilen, Fetullah Gülen tarafından imzalanmış bir kitapta pilot Ali Armağan'ın eşine ait parmak izinin bulunması oldu. Bu bulgu da örgüt içerisindeki bağlantılara ilişkin yeni değerlendirmelerin yapılmasına neden oldu.

Başsavcılığın incelediği seyahat kayıtlarında ise FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev alan isimlerin kazadan hemen önce ve sonrasında gerçekleştirdiği hareketlilik dikkat çekti. Dosyaya göre mahrem sorumlu Erol Sağlam'ın kazadan dört gün önce Malatya'ya giderek bölgedeki sorumlu Ali Cingitaş ile görüştüğü, ortak bağlantıları olduğu belirtilen Cağfer Sarıkaya'nın ise kazadan iki gün önce Adil Öksüz ve Harun Biniş ile birlikte ABD'ye gittiği tespit edildi.

Soruşturmada yer alan bir başka bulgu ise kazadan beş gün sonra Malatya mahrem sorumlusu Ali Cingitaş'ın İstanbul'da, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Kemal Batmaz ile yüz yüze görüştüğüne ilişkin kayıtlar oldu.

ByLock yazışmaları dosyada

Soruşturmaya eklenen ByLock kayıtlarında, örgütün mülki idare mahrem yapılanmasında görevli olduğu belirtilen isimler arasında geçen yazışmaların da dikkat çekici olduğu ifade edildi. Yazışmalarda, olayın ardından örgüt yöneticilerinin bir araya geldiği ve sürecin "tereyağından kıl çeker gibi halledildiği" yönünde ifadelerin yer aldığı belirtildi. Aynı yazışmalarda Fetullah Gülen'in olay için "sürecin en sıkıntılı hadisesiydi" değerlendirmesini yaptığı iddiası da soruşturma dosyasına girdi.

İtirafçıdan dikkat çeken iddialar

Dosyada yer alan bir itirafçı ifadesinde ise Muhsin Yazıcıoğlu'na geçmişte örgüte katılması yönünde teklif götürüldüğü, ancak Yazıcıoğlu'nun bunu kesin bir dille reddettiği öne sürüldü. İfadeye göre bu gelişmenin ardından önce Yazıcıoğlu hakkında araştırma yapılmasının istendiği, herhangi bir zafiyet bulunamayınca örgüt lideri Fetullah Gülen'in "ortadan kaldırın" talimatı verdiği iddia edildi. Bu beyanlar soruşturma kapsamında değerlendirilen iddialar arasında yer alıyor ve yargı süreci devam ediyor.

19 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak" iddiasıyla hakimliğe sevk edilen 27 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni teknik veriler, dijital kayıtlar ve tanık beyanlarının, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında uzun yıllardır tartışılan soru işaretlerinin aydınlatılmasına katkı sağlayıp sağlamayacağı ise yargı sürecinin ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.