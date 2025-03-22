OKT Trailer, Ramazan ayının getirdiği paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak, dayanışmayı pekiştirmek ve hem çalışanlarına hem de paydaşlarına anlamlı bir akşam sunmak amacıyla gelenekselleşen iftar organizasyonunu bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Şirket bahçesinde düzenlenen etkinlik, çalışanlardan iş ortaklarına, basın mensuplarından sektör temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirerek, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren özel bir buluşmaya dönüştü. Ramazan’ın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu en güzel şekilde yaşatan etkinlik, samimi sohbetler ve geleneksel lezzetlerle taçlanarak davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.

OKT Trailer, her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnızca bir iftar daveti sunmakla kalmadı; aynı zamanda misafirlerine kültürel mirasımızı yaşatan ve Ramazan’ın ruhunu derinden hissettiren özel bir program hazırladı. Gecenin açılışında gerçekleştirilen semazen gösterisi, Ramazan ayının manevi iklimini yansıtan huzur dolu bir atmosfer oluştururken, gecenin kapanışını yapan folklor ekibi geleneksel kültürümüzün en güzel örneklerini sergileyerek geceye renk kattı. Misafirler, bu özel gösteriler eşliğinde hem manevi duygularını pekiştirdi hem de kültürel mirasımızın önemli değerleriyle buluştu.

Basın mensuplarının da ilgi gösterdiği organizasyon, geniş yankı uyandırarak sektör içinde de önemli bir buluşma noktası oldu. OKT Trailer, sanayi sektöründeki öncü rolünün yanı sıra, sosyal ve kültürel sorumluluklarını da her fırsatta yerine getirmeye devam ediyor. Bu tür organizasyonlarla birlik ve beraberliği pekiştiren şirket, toplumsal değerleri ön plana çıkaran etkinliklere önümüzdeki yıllarda da imza atmayı sürdürecek.