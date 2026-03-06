Sektördeki talep artışını önceden öngören şirket, hızlı ve maliyet avantajlı çözümüyle Irak'ta ihracatçının en önemli partneri olmayı hedefliyor.

Türkiye’nin en önemli dış ticaret pazarlarından Irak’a, minivan araçlarla uyguladığı "Yük Taksi" modeliyle 1 günde teslimat sağlayan Eyüp Lojistik, ihracatçıya hız ve maliyet avantajı sunuyor. Şirket, Türkiye ve Avrupa çıkışlı yükleri, genç ve yeni nesil araçlardan oluşan filosuyla kapıdan kapıya güvenli bir şekilde Irak’a ulaştırıyor.

“TÜRKİYE’YE TALEP ARTIŞI BEKLİYORUZ”

Bölgedeki sıcak gelişmeleri ve ticari dinamikleri değerlendiren Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Irak pazarında stratejik bir değişim yaşandığını vurguladı. Bartık, “Irak’ın tedarik tercihleri bölge coğrafyasındaki gelişmelere paralel olarak yeniden şekilleniyor. Komşu ülkelerden karşılanan birçok ürün için Türkiye artık daha güçlü bir alternatif haline geliyor. Bu süreçte Irak’ın Türkiye’yi daha fazla tercih edeceğini ve özellikle Gaziantep merkezli ticaretin daha da öne çıkacağını öngörüyoruz. Sektörün öncü firması olarak bu talep artışını önceden öngördük ve Irak pazarına odaklanan ihracatçılarımız için anında, hızlı ve maliyet avantajlı çözümler geliştirdik” dedi.

AVRUPA MODELİ IRAK HATTINDA

TİM verilerine göre, Irak’a ihracat 2025 yılında 10,3 milyar dolar olurken 2026’nın ilk iki ayında ise 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Irak’ın Türkiye’nin ihracatındaki önemine dikkat çeken Bartık, sınır kapılarındaki yoğunlukları yeni nesil minivan filosuyla aştıklarını ifade etti.Eyüp Bartık, operasyonun detaylarını şu sözlerle aktardı: “Avrupa’da uzun süredir başarıyla uyguladığımız ekspres taşımacılık modelini Irak hattına taşıdık. Tamamı genç ve yeni nesil araçlardan oluşan filomuzla, standart TIR taşımalarına kıyasla çok daha esnek hareket ediyoruz. Sınır kapılarındaki beklemeleri Yük Taksi ile aşarak ihracatçılara güvenli ve hızlı teslimatın yanı sıra maliyet avantajı da sunuyoruz. Akşam müşterimizin kapısından aldığımız yükü, sabah Irak’ta teslim edebilecek organizasyon kabiliyetine sahibiz.”

Gaziantep merkezli güçlü altyapısıyla 100 kilogramdan 1.300 kilograma kadar olan parsiyel yükleri ekspres olarak taşıdıklarını kaydeden Bartık, gıda, tekstil, otomotiv, makine, kimyevi maddeler ve endüstriyel ürünler başta olmak üzere birçok sektöre hizmet verdiklerini söyledi. Bartık, Irak hattındaki bu yeni yapılanmanın, bölgedeki tedarik zinciri değişiminde Türk ihracatçısının en önemli avantajlarından biri olacağını sözlerine ekledi.