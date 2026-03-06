Türk treyler sektörünün tek temsilcisi olan TREDER, sektör çalışmalarına Konya’da gerçekleştirdiği kritik ziyaretlerle devam etti. TREDER Başkanı Seyit Arslan, TREDER üyeleri Ahmet Toprakkale, Mehmet Baypınar, Kazım Öğünmez ve Genel Sekreter Göktan Güçlü’den oluşan heyet; ilk olarak Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özen ile görüştü.

Görüşmede TREDER’in "Karayolu Güvenliği Açısından Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Treylerlerin Piyasadan Çekilmesi" projesi hakkında bilgi veren heyet, aynı zamanda pazarın sağlıklı işlemesi için yapılabilecek çalışmaları gündeme getirdi. 8. Ağır Vasıta Treyler Zirvesi ile ilgili bilgi de alan Başkan Büyükeğen, treyler sektörünü desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, sektöre olan katkılarından ötürü TREDER Başkanı Seyit Arslan’a plaket takdim etti.

TREDER’in ikinci durağı ise Konya Ticaret Odası oldu. Burada Başkan Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş’u ziyaret eden TREDER heyeti, sektör hakkında bilgi verdi. Başkan Öztürk, Konya’da başarılı fuarlar yapıldığına işaret ederek, treyler alanında yapılacak uluslararası bir fuarın da başarılı olacağını dile getirdi.

Hidromas Fabrikası’nda İftar Yapıldı

TREDER üyeleri ve sektör temsilcileri Hidromas fabrikasındaki iftar yemeğine katıldı. Hidromas CEO’su Erhan Başoğlu, paylaşılan sofraların sektördeki dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşamki beraberliğimizin; iş birliğimizi ve dostluğumuzu daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Hidromas olarak sektörümüze değer katmaya ve bundan sonraki yıllarda da bu sofralarda sizlerle aynı heyecanı paylaşmaya devam etmek istiyoruz."

TREDER Başkanı Seyit Arslan ise Hidromas ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Türkiye treyler sektörünün küresel gücüne vurgu yaptı. Hidromas ailesine misafirperverlikleri için teşekkür eden Arslan, sektörün ulaştığı noktada yerli üretimin kritik rol oynadığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye treyler sektörü; bugün 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan, Avrupa’nın en büyük ikinci üreticisi konumundadır. Bu büyük başarı tesadüf değildir; şu an içinde bulunduğumuz bu fabrika ve benzeri tesislerin, yani sizlerin emeğinin eseridir."

Programın sonunda TREDER Başkanı Seyit Arslan, sektöre verdiği katkılardan dolayı Galipoğlu Hidromas Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Arda’ya teşekkür plaketi takdim etti