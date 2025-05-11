Gerçekleşen ziyarette, şirketin Ar-Ge yatırımları, patentli ürünleri ve sektöre sunduğu yenilikçi çözümler yerinde Ar-Ge merkezi ve üretim tesislerinde gerçekleşen teknik incelemelerde, ziyaretçiler yürütülen projeler hakkında doğrudan proje mühendislerinden bilgi aldı. Geliştirme aşamasındaki tasarımlardan ticarileşmiş ürünlere kadar birçok alandaki Ar- Ge faaliyeti detaylarıyla aktarıldı. Özellikle hafiflik, yakıt verimliliği, üretim optimizasyonu ve sürdürülebilirlik temelli çözümler üzerine yapılan görüşmelerde

YERLİ MÜHENDİSLİKLE GELİŞTİRİLEN ULTRA HAFİF TANKER İLGİ ODAĞI OLDU

Sayın Gönüllü ve Sayın Durak, segmentinin en hafifi olma özelliğine sahip Ultra Light Tanker ile uluslararası arenada büyük ses getiren Aerodinamik Tankeri de yakından inceledi. Ürünlerin mühendislik detayları, yapısal özellikleri ve operasyonel katkıları hakkında bilgi alındı. Bu iki yenilikçi çözüm hem yerli tasarım kabiliyeti hem yapılan değerlendirmelerde, söz konusu ürünlerin yalnızca hafiflik ve verimlilik açısından değil, aynı zamanda aerodinamik sürtünmeyi azaltarak çevresel etkileri minimize etme potansiyeliyle de taşımacılık sektörüne stratejik katkılar sunduğu ifade edildi. Ayrıca, Türkiye treyler pazarının Avrupa pazarıyla rekabette geldiği güçlü konum ve bu başarıda Ar-Ge tabanlı üretimin oynadığı rol değerlendirildi. Ağır ticari araçlarda yol güvenliğini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar ve bu doğrultuda geliş tirilen ekipmanların trafik kazalarının önüne geçilmesinde sağlayacağı katkılar da ziyaret boyunca gerçekleştirilen temaslarda, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji politikaları doğrultusunda özel sektör ve kamu arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı. Üretim ve tasarım altyapısının güçlendirilmesine yönelik atılan adımların saha ziyaretleriyle daha net değerlendirildiği belirtildi.