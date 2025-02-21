Bu verilere göre, kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 12,8'lik bir azalma yaşandı. Ocak ayında kurulan şirketlerin sayısında, kooperatif ve gerçek kişi ticari işletmelerinde de sırasıyla yüzde 11,2 ve yüzde 12,5'lik düşüşler görüldü. Kapanan şirketlerin sayısında ise, bir önceki aya göre yüzde 74,1 oranında bir azalma yaşandı.

Ocak 2025’te Kurulan Şirket Sayısı Yıllık Bazda Arttı

Ancak, Ocak 2025'te kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında bir artış gösterdi. Gerçek kişi ticari işletmelerinde bu artış yüzde 8 oldu, ancak kooperatif sayısı yüzde 29,2 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirketlerin sayısı da yüzde 16,2 artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir Önde

Ocak ayında kurulan toplam 11 bin 202 şirketin yüzde 88,2’sini limited şirketler oluşturdu. İstanbul, 35,9’luk oranla kurulan şirketlerin en büyük payına sahip olurken, Ankara ve İzmir sırasıyla yüzde 11,1 ve yüzde 6,3 oranlarında pay aldı. Ayrıca, şirketlerin toplam sermayeleri bir önceki aya göre yüzde 24,7 oranında azaldı.

Sektör Bazında Kuruluşlar ve Kapanmalar

Ocak ayında kurulan şirketlerin çoğunluğu ticaret (3 bin 583 şirket), imalat (bin 568 şirket) ve inşaat (bin 332 şirket) sektörlerinde faaliyet gösterecek. Kapanan şirketlerin sektörel dağılımı ise toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı (720 kapanan şirket), imalat (267 kapanan şirket) ve mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (148 kapanan şirket) şeklinde oldu.

Yabancı Ortaklı Şirketlerde Artış

Ocak 2025'te 537 yabancı ortaklı şirket kuruldu. Bu şirketlerin çoğu, Türkiye ve İran başta olmak üzere Almanya ile ortaklıklar kurdu. Yabancı ortaklı şirketlerin yüzde 77,5'lik sermaye payı yabancı ortaklara ait.