Akıllı mühendislik çözümleriyle kamu ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra yerel yönetimlerin dijitalleşme sürecine destek olan Türkiye’nin yenilikçi yazılım teknolojileri şirketi Netcad Yazılım A.Ş.’nin halka arzında geri sayım başladı.

İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 46 TL olarak belirlendi.

Halka arz işleminde; 12 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artışı, 28 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak suretiyle toplam 40 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.

Halka arz sonrası şirketin sermayesi 125 milyon TL’den 137 milyon TL’ye çıkarılmış olacak. Halka açıklık oranının yüzde 29,20 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün de 1 milyar 840 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.