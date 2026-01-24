Döviz kurlarındaki dalgalanma ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, yurt içinde akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda benzinin litre fiyatına 27 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL zam yapılması öngörülüyor.

Motorin fiyatları son günlerde iki kez artmıştı. 21 Ocak’ta motorine 1 TL, 23 Ocak’ta ise 1,43 TL zam yapılmıştı. Art arda gelen bu artışların ardından gözler benzine çevrildi.

Mevcut fiyatlara göre benzin, İstanbul’da 54,05 TL, Ankara’da ise 54,96 TL seviyesinden satılıyor. Beklenen zamla birlikte fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın önümüzdeki dönemde küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki seyirle şekillenmeye devam edeceği belirtiliyor.