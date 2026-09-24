Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Nazilli Şehir Spor, 55 yaşındaki tecrübeli teknik adam Ayhan Yıldız'a emanet edildi.

Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Nazilli Şehir Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başlarken teknik direktörlük görevine Nazilli futbolunun deneyimli isimlerinden 55 yaşındaki Ayhan Yıldız'ı getirdi. İsim değişikliğiyle ilgili başvurularını tamamlayan Nazilli Şehir Spor'da, TFF ve ASKF'ye yatırılması gereken 140 bin liralık ödeme de yapıldı. Resmi işlemlerin ardından transfer çalışmalarına yönelen siyah-beyazlı ekip, teknik direktörlük konusunda Ayhan Yıldız ile anlaşma sağladı.

Futbolculuk döneminde Nazillispor forması giyen Ayhan Yıldız, kulübün önemli başarılarında yer aldı. Yıldız, 1990-1992 yılları arasında 107 golle Türkiye gol rekorunun kırıldığı kadroda forma giydi. Tecrübeli isim ayrıca bir sezon sonra Nazillispor'un 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan kadronun önemli isimlerindendi.

Yıldız, daha sonraki yıllarda ise Nazillispor'da Yavuz İncedal ve Kadir Kar dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.

55 yaşındaki teknik adam, kariyerinde farklı kulüplerde önemli başarılara imza attı. Didim Belediyespor, Sökespor ve Torbalıspor gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Yıldız, Torbalıspor'u 2 kez şampiyon yaparak Bölgesel Amatör Lig'e yükseltti. Yıldız, Didim Belediyespor ile de 3 kez Süper Amatör Lig şampiyonluğu yaşayarak takımını Bölgesel Amatör Lig'e taşıdı. Didim Belediyespor ve Sökespor ile Bölgesel Amatör Lig'de de şampiyonluk mücadelesi veren Yıldız, iki takımda da sezonun son bölümünde şampiyonluğu kıl payı kaçırdı.

Hedef yeni bir başarı

Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde Nazilli futboluna uzun yıllar hizmet eden Ayhan Yıldız, 'Nazilli tam bir futbol şehri. Burada futbolun yeniden yaşatılması adına yapılan projeyi çok olumlu buluyorum. Tekrar Nazilli'de futbolun içinde olmaktan çok mutluyum. Nazilli Şehir Spor Kulübü'nün başarısı için elimizden geleni yapacağız. Tüm futbolseverleri takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum' diye konuştu.