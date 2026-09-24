Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Berkan Durmaz, sezona hem Türkiye'de hem de Avrupa'da en iyi şekilde başlayıp diğer takımlara mesaj vermek istediklerini söyledi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 29 yaşındaki oyuncusu Berkan Durmaz, yeni sezon öncesi takımın hazırlık sürecini, Basketbol Şampiyonlar Ligi hedeflerini ve milli takım hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yeni bir takım oluşturduklarını ve bu yüzden uyum sürecinde zorluklar yaşadıklarını belirten Durmaz, 'Öncelikle biraz zorlandık çünkü milli takıma giden 5-6 oyuncumuz vardı. Onların gelmesiyle biraz daha toparlandık. Özellikle Antalya'da hiç birlikte antrenman yapmadan maçlara çıkmak zorunda kaldık. Ama aramızda iyi bir iletişim var, iyi bir kimya oluşmaya başladı. İki maçta hemen birbirimizi anlamaya başladık. Saha dışında da birlikte vakit geçiriyoruz. Özellikle Antalya'da maçlardan sonra, antrenmanlardan sonra biraz daha birlikte vakit geçirip, kim neyi nerede seviyor, nasıl topla buluşmak istiyor, bunları da konuşup bu süreci hızlandırmak için şeyler de yaptık. İnşallah sezona da güzel bir şekilde başlamak istiyoruz' dedi.

'Mücadele gücünü ortaya koyup birbirimizin açığını kapatmamız gerekiyor'

Bu sezonun kendisi açısından dördüncü kez sıfırdan oluşturulan bir takım olduğunu ifade eden Durmaz, 'Birçok kişi yeni. Bu yeni takımlarda öncelikle mücadele gücünü ortaya koyup ilk başlarda birbirimizin açığını kapatmamız gerekiyor. Onun dışında zaten birbirimizi tanıdıktan sonra artık telepatik yöntemlerle de birbirinizi anlamaya başlıyorsunuz. Onun için biraz daha vakte ihtiyacımız var ama biz dediğim gibi mücadeleyi en sonuna kadar verip, birbirimizin açıklarını kapatıp bu şekilde yeni takım olmanın dezavantajını örtbas etmek istiyoruz' diye konuştu.

'Türkiye'de ve Avrupa'da en iyi şekilde başlayıp mesaj vermemiz gerekiyor'

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin değerli bir organizasyon olduğunu söyleyen Berkan Durmaz, 'Ben de Karşıyaka'dayken orada oynamıştım. Zor bir lig aslında o da, zor deplasmanlar var. Ama biz de hem Galatasaray olarak hem de oyuncu kadro derinliği açısından gerçekten iyi şeyler yapmaya aday bir takımız. Bunun da farkındayız. O yüzden sezona hem Türkiye'de hem de Avrupa'da en iyi şekilde başlayıp diğer takımlara mesaj vermemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'Abdi İpekçi ruhunu tekrar Sinan Erdem'e taşımak istiyoruz'

Bu sezon maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Durmaz, 'Ben büyürken Sinan ağabey vardı, Göksenin ağabey vardı. Abdi İpekçi'de bir Abdi İpekçi ruhu oluşturulmuştu. O Abdi İpekçi ruhunu tekrar Sinan Erdem'e taşımak istiyoruz. Onun için de bizim sorumluluğumuz çok fazla. Bizim maç kazanıp, iyi bir basketbol izletmemiz gerekiyor. Biz de bunun farkındayız. Galatasaray oyuncuları olarak armanın değerini bilen, mücadele eden, sahada kanının son damlasına kadar savaşan bir takım olduğumuzu düşünüyorum' dedi.

'Katar'da oynanacak Dünya Kupası için rakiplerin bize sağlam bir şekilde hazırlanması gerekiyor'

A Milli Takım'ın oyuncu havuzunun geniş ve kaliteli olduğunu vurgulayan Berkan Durmaz, 'Gerçekten de çok geniş ve kaliteli bir havuz var milli takımda. Ergin ağabeyin gelmesiyle birlikte güzel bir hava yakalandı. Zaten Avrupa Şampiyonası'nda yakalanan hava devam etti diyebilirim. Katar'da oynanacak Dünya Kupası için de artık rakiplerin bize sağlam bir şekilde hazırlanması gerekiyor' şeklinde konuştu.

'Bir Türk oyuncunun en büyük gururu, milli takım formasını giymektir'

Milli takım formasının kendisi için taşıdığı öneme de değinen Durmaz, 'Bir Türk oyuncunun en büyük gururu, Türk Milli Takım formasını giyip orada İstiklal Marşı'nı okuyup maça çıkmaktır. O duyguyu da yaşadığım için tekrardan bunların olmasını istiyorum' ifadelerini kullandı.