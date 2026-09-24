Kayseri Kadın FK Kulüb'üne, deplasmana gidip gelirken kullanılması için otobüs satın alındı.

Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele veren Kayseri Kadın FK için müjdeli bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Mutlu Önal, kadın futbolcuların deplasmanlara gidip gelirken artık rahat ve konforlu bir otobüs ile gidip geleceğini söyleyerek, sarı kırmızılı kulüp için otobüs satın aldıklarını dile getirdi. Gazetecilere, otobüsün alınma sürecini anlatan Başkan Mutlu Önal; 'Bir futbol kulübünün ihtiyaçlarını karşılamayan bir araç ile gidiliyordu. Otobüs almamız elzemdi. Elimizden geldiğince çabaladık, harcadık ve bu otobüsü kulübe kazandırdık. İnşallah kazasız, belasız deplasmanlara gidip gelecekler, Kayseri'mizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir' dedi.

Bu hafta ligdeki 5. maçına çıkacak olan Kayseri Kadın FK, önümüzdeki hafta deplasmana gidecek. 4 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgisi bulunan sarı kırmızılı kulüp, iki hafta sonra Beşiktaş deplasmanına yeni otobüsü ile gidecek.