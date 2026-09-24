Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yeni sezon hazırlıklarına başlayan Aydınspor'u ilk antrenmanında yalnız bırakmayarak takıma moral verdi.

2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarında ilk idmanına çıkan siyah-beyazlı ekip, önemli bir destekle sahaya çıktı. Antrenmanı yakından takip eden Başkan Yetişkin, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek yeni sezon için başarı dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Yetişkin, Aydınspor'un bu şehrin en önemli değerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, 'Aydınspor'un hak ettiği yerlere ulaşması için yalnızca kulübün değil, tüm şehrin kenetlenmesi gerekiyor. Bizler de her zaman takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Aydınspor'a destek çağrısını yineleyen Başkan Yetişkin, tüm Aydınlıları 6 Ekim Salı günü saat 19.00'da Çeştepe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek dayanışma gecesine davet etti.

Başkan Yetişkin, 'Aydınspor bu şehrin ortak gururu. Bu takım, bu kentin heyecanıdır, umududur. Aydınspor eski güzel günlerine geri dönmesi için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Gün birlik olma günü. Tüm hemşehrilerimizi Aydınspor'umuz için omuz omuza vermeye davet ediyorum' diyerek, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.