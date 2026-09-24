AK Parti Bilecik teşkilatı, kent merkezindeki esnafla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Esnafla sohbet eden teşkilat üyeleri, işletmelerin talep ve beklentileri hakkında bilgi alırken kent gündemine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen teşkilat üyeleri, Bilecik'in ihtiyaçları ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

İl Başkanı Serkan Yıldırım, esnafla her fırsatta bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, 'Esnafımızın düşünceleri ve beklentileri bizim için önemli. Sahada vatandaşlarımızı dinlemeye, onların talep ve önerilerini ilgili noktalara taşımaya devam edeceğiz. Bilecik için istişare içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.