İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, emniyet güçleri toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlara yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ünlü İsimler Emniyette

Operasyonun hedefindeki isimler arasında sanat dünyasından tanınmış simaların yer aldığı öğrenildi. Gelen ilk bilgilere göre; oyuncu Enis Arıkan, şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

Soruşturma Genişliyor

Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece’deki yerleşkesine götürüldü.