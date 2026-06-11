Real Madrid ve A Milli Takım formasıyla sergilediği göz alıcı performansla adından sıkça söz ettiren 21 yaşındaki genç yetenek Arda Güler, mevkisel bazda hazırlanan yeni raporda tarihi bir başarıya imza attı. Açıklanan verilere göre milli yıldız, kendi pozisyonunda dünya futbolunun zirvesine yerleşti.

Genç yaşına rağmen Avrupa devlerinin radarından düşmeyen başarılı oyuncu, ofansif orta saha pozisyonunda dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip futbolcusu unvanını elde etti. CIES'in yaş, sözleşme süresi, istikrarlı performans ve gelecek potansiyeli gibi çok yönlü kriterleri dikkate alarak oluşturduğu listede Arda Güler, 124.8 milyon euroluk güncel değeriyle liderlik koltuğuna oturdu. Bu rakam, Türk futbol tarihi açısından da uluslararası arenada ulaşılan en yüksek değerlemelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Milli futbolcunun listenin birinci sırasında yer alması, dünya futbolunun en çok konuşulan diğer genç yeteneklerini de geride bırakması anlamına geliyor. Arda Güler, Bayer Leverkusen formasıyla Almanya'da harikalar yaratan Florian Wirtz'i ve Real Madrid'den takım arkadaşı olan dünyaca ünlü İngiliz yıldız Jude Bellingham'ı geride bırakmayı başardı. CIES raporunda ikinci sırada yer alan Florian Wirtz için 124.1 milyon euro değer biçilirken, üçüncü sıradaki Jude Bellingham ise 120.3 milyon euroluk piyasa değeriyle listelendi. Genç yıldızın henüz kariyerinin başında bu denli büyük isimleri gölgede bırakarak zirveye kurulması, uluslararası spor kamuoyunda ve dış basında çok geniş bir yankı uyandırdı.