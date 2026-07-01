İBB Davası’nın 59’uncu duruşma gününde savunma yapan Ongun, hakkında hazırlanan iddianamenin “siyasi saiklerle düzenlendiğini” öne sürerek, soruşturma sürecinde çifte standart uygulandığını iddia etti.

Savunmasında eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen ismini de gündeme getiren Ongun, dosyada yer aldığı belirtilen bazı para transferleri ve ortaklık iddialarına rağmen Dilmen’in ifadeye çağrılmamasını eleştirdi.

Ongun, “Alper Aydın tutuklanıyor ama Rıdvan Dilmen’e hiçbir şey olmuyor. Bu dosya siyasi değilse Hayri Baraçlılar, İlbaklar, Rıdvan Dilmenler neden hep dışarıda?” ifadelerini kullandı.

Vergi inceleme raporlarına atıf yapan Ongun, bazı şirket bağlantıları ve para transferlerine ilişkin iddiaların dosyada yer almasına rağmen farklı isimler hakkında işlem yapılmadığını savunarak, yargılamada eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini öne sürdü.

“Bu ülkede yasalar önünde eşit değil miyiz?” diyen Ongun, “Birine suç olan diğerine neden değil?” sözleriyle tepki gösterdi.