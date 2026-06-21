Bakanlık tarafından yürütülen risk analizleri, teknolojik tarama sistemleri ve saha istihbaratı çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlar, son dönemin en yüksek hacimli kaçakçılık operasyonları arasında yer aldı.

Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lira olan kaçak ilaç yakalandı. İlk operasyonda Pakistan'dan gelen bir konteyner şüpheli bulunarak incelemeye alındı. Yapılan aramalarda, beyan dışı şekilde taşınan ve tramadol etken maddesi içeren 12 milyon 400 bin adet ilaç tespit edildi. Yaklaşık 9 tonu aşan kaçak ürünlerin piyasa değerinin 4 milyar 960 milyon lira olduğu belirtildi.

Aynı limanda yürütülen ikinci operasyonda ise pregabalin içerikli yaklaşık 1 milyon 750 bin adet ilaç ele geçirildi. Ağırlığı 3 tonun üzerinde olan ürünlerin değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu bildirildi.

Öte yandan Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR, risk değerlendirmesi sonucu X-Ray taramasına yönlendirildi. Tarama sırasında tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine araç detaylı aramaya alındı. Narkotik dedektör köpekleri LEO ve CUNDA'nın da katıldığı operasyonda 273 kilogram metamfetamin bulundu.

Ele geçirilen metamfetaminin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, sınır kapıları ve limanlarda kaçakçılık ile uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin gelişmiş teknolojik altyapı ve uzman ekiplerle kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.