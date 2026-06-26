Gaziantep 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, 22 Aralık 2021 tarihinde Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ağızlıksız ve tasmasız şekilde dolaştırılan iki pitbullun saldırısına uğrayarak ağır yaralandığı hatırlatıldı. Kararda, "Asil" isimli siyah pitbullun Mustafa Y'ye, "Zomo" isimli sarı pitbullun ise Mustafa E. ile Süheyla K. tarafından sahiplenildiğinin tanık beyanları, fotoğraflar ve dosyadaki delillerle sabit olduğu belirtilirken, sanıkların köpeklerin kendilerine ait olmadığı yönündeki savunmalarına itibar edilmediği ifade edildi.

Mahkeme, olayın ardından sitenin güvenlik kamerası kayıtlarının uzaktan erişimle silindiğini, bu işlemin yalnızca sisteme erişim yetkisi bulunan site yöneticisi Mustafa E'nin talimatıyla gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini belirterek, bunun delilleri gizlemeye yönelik bir girişim olduğuna dikkat çekti.

Gerekçeli kararda, pitbulların ağızlıksız ve tasmasız şekilde çocukların bulunduğu alana çıkarılmasının yasak olduğunun bilinmesine rağmen sanıkların bu kuralları kasten ihlal ettiği vurgulandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde pitbulların küçük Asiye'nin başını uzun süre bırakmadığı, çevrede bulunanların müdahalesine rağmen saldırının devam ettiği ve olay yerinin kan içinde kaldığının görüldüğü aktarıldı.

Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesi kapsamında pitbulların "silah" olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek, sanıkların kasten yaralama suçunu silahla ve kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı işlemeleri nedeniyle cezalarının artırıldığını kaydetti. Ayrıca sanıkların yargılama sürecinde pişmanlık göstermemeleri nedeniyle haklarında herhangi bir indirim uygulanmadığı ifade edildi.



Olayın geçmişi

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Küçük kız saldırının ardından Gaziantep'te ve ardından da Antalya'da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Saldırgan iki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınmıştı. 27. Asliye Ceza Mahkemesinde, 28 Nisan 2022 tarihinde görülen ikinci duruşmada tutuklu 4 sanık tahliye edilmiş, itiraz üzerine 10. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan Mustafa E., Süheyla K. ve Mustafa Y.'nin tutuklanmasına karar verilmişti.