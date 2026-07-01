Eski manken Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan olay sonrası gözaltına alındı. İddiaya göre Akkaya, bir süredir birlikte yaşadığı arkadaşıyla çıkan tartışmanın büyümesi üzerine fiziki müdahalede bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'daki evinden ayrıldıktan sonra yaklaşık 20 gün önce yakın arkadaşı Kürşat A.'nın Kartepe'deki evine yerleşen Akkaya ile ev sahibi arasında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşandı.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Deniz Akkaya'nın arkadaşına saldırdığı ve evdeki bazı eşyalara zarar verdiği öne sürüldü.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Deniz Akkaya gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirirken, darp ve mala zarar verme iddialarına ilişkin incelemenin devam ettiği öğrenildi. Tarafların ifadelerinin alınmasının ardından soruşturmanın seyrine göre adli sürecin şekilleneceği belirtildi.