Mahkeme, tutuklu amca Yusuf Aydemir'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, diğer 6 sanık hakkında beraat kararı verdi. Duruşma sonrası adliye önünde arbede yaşandı.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Aydemir ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aydemir, Besim Dursun, Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve Ayşe Artam katıldı. Leyla Aydemir'in anne ve babası ise duruşmada hazır bulunmadı.

Sanıklar, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptıkları savunmalarda üzerlerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Tutuklu sanık Yusuf Aydemir, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat istedi.

Karar öncesinde açıklama yapan mahkeme başkanı, dosyada yer alan tüm delillerin ve taraf beyanlarının birlikte değerlendirildiğini belirterek gerekçeli kararın ayrıntılarının daha sonra açıklanacağını ifade etti.

Amcaya ağırlaştırılmış müebbet

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yusuf Aydemir'i "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 6 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Dosyada yargılanan diğer 6 sanık ise haklarındaki suçlamaların sabit görülmemesi nedeniyle ayrı ayrı beraat etti. Gerekçeli kararın yasal süre içerisinde taraflara tebliğ edileceği bildirildi.

Kararın ardından gerginlik

Kararın açıklanmasının ardından adliye binası önünde Yusuf Aydemir'in yakınları arasında gerginlik yaşandı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olaylara polis ekipleri müdahale ederken, kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı.