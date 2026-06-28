Böcek, ifadesinde 2024 yerel seçimleri sürecinde yaptığı İstanbul görüşmesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile adaylık meselesini görüştüğünü ve bu görüşmede kendisine “tercihin senden yana” denildiğini öne sürdü.

Ancak Böcek’in ifadesine göre asıl kritik başlık, İmamoğlu’nun seçim kampanyası ve ilerleyen dönemdeki cumhurbaşkanlığı hedefi için maddi destek talebi oldu. Böcek, İmamoğlu’nun kendisinden toplamda yaklaşık 15 milyon Euro istediğini iddia etti.

Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yönlendirmesiyle Manisa’ya gittiğini ve bu ziyaretin adaylık süreciyle bağlantılı olduğunu ileri sürdü. İfadesine göre Böcek, Özel’in hem memleketi olması hem de genel başkanlık görevi nedeniyle sürece katkı sağlayacağı düşüncesiyle 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa’da bulundu. Böcek, Ankara’da yapılan bir toplantının ardından Özgür Özel’in kendisine, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e maddi ve proje desteği verilmesi yönünde talimat verdiğini öne sürdü. Bu kapsamda Manisa ziyaretine giderken yanında bir çanta içinde yaklaşık 950 bin Euro bulunduğunu belirtti. İfade tutanaklarına göre Böcek, Manisa’da gerçekleştirdiği sosyal proje sunumunun ardından Ferdi Zeyrek ile kısa süreli bir görüşme yaptığını, bu esnada söz konusu parayı masasının yanına bıraktığını beyan etti.

İfadesinde bu tutarın 5 milyon Euro’luk kısmını karşılamak üzere İstanbul’a para gönderdiğini ileri süren Böcek, ödemenin kayıt dışı olduğu iddia edilen “havala” sistemi üzerinden gerçekleştirildiğini savundu.

Böcek ayrıca, İstanbul’da ikinci bir görüşmede İmamoğlu’na banknot ve iletişim bilgisi bulunan bir notu teslim ettiğini ve kalan ödemenin daha sonra tamamlanacağını söylediğini iddia etti.

İfadesinde, kalan ödemenin ise sürecin ilerleyen aşamalarında gerçekleşmediğini belirten Böcek, bunu İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle ilişkilendirdiğini öne sürdü.

Dosyada yer alan beyanlarda ayrıca İmamoğlu’nun CHP içindeki etkisine ilişkin siyasi değerlendirmeler de dikkat çekti. Böcek, İmamoğlu’nun parti içi süreçlerde belirleyici bir güce dönüştüğünü ileri sürdü.

Öte yandan söz konusu ifadelerin soruşturma kapsamında yer alan beyanlar olduğu, iddiaların herhangi bir yargı kararıyla kesinleşmediği ve hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.