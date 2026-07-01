Türkiye’nin gruptaki ilk iki karşılaşması yurt içinde oynanacak. Milliler, 25 Eylül Cuma günü Fransa’yı Kocaeli Stadyumu’nda ağırlayacak. Ardından 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Deplasman maçlarında ise A Milli Takım, 2 Ekim Cuma günü Belçika ile Liege’deki Maurice Dufrasne Stadyumu’nda, 5 Ekim Pazartesi günü ise İtalya ile Bologna’daki Renato Dall’Ara Stadyumu’nda mücadele edecek.

UEFA’nın Uluslararası Maç Takvimi’nde yaptığı düzenleme sonrası bu periyotta dört karşılaşma oynayacak olan millilerin tüm maçları TSİ 21.45’te başlayacak.