Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 66 yılın en iyi yağışları sayesinde tarımda verimin arttığını belirterek, 'Hamdolsun bu sene rüzgar bizden yana, daha iyi, daha bereketli bir ürün hasadını konuşuyoruz' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Eğribük Merası'nda düzenlenen hasat programına katıldı. Biçerdövere binerek hasat yapan Bakan Yumaklı, daha sonra üreticilere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, bu yıl yağışların üretime olumlu yansıdığını belirterek, 'Bu hasat döneminde malumunuz çok iyi bir yağış aldık. Son 66 yılın en iyi yağışını aldık. Hamdolsun barajlarımız doldu. Şu an itibarıyla barajlardaki doluluk oranımız yüzde 81'e ulaşmış vaziyette. Eğer öngörülerimiz tutarsa bu yılı 140 milyon tonluk bir bitkisel üretimle bütün zamanların rekorunu kırarak tamamlamış olacağız inşallah. Buğday ve arpa stratejik olarak gördüğümüz iki ürünümüz. İlk tahminlerimize göre buğdayda geçen yıla göre yüzde 27 artışla 22 milyon 750 bin tona ulaşacağız. Arpada da yüzde 50 artışla 9 milyon tona ulaşmayı bekliyoruz' dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin üreticiden gelen ürünü alma konusunda hazırlıklı olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, 'Toprak Mahsulleri Ofisi, 20 milyon tonluk kapasitesiyle kendisine gelen bütün ürünleri her bir gramına kadar alacak. Sadece 21 günde 1 milyon tonluk ürün aldı Toprak Mahsulleri Ofisi. Yani bu bir rekor. Bu zamana kadar toplamda 2 milyon ton ürün aldı. Şu ana kadar da 2 milyar liralık bir ödeme üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı' diye konuştu.

'Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz İnşallah'

Üreticilere desteklerin devam edeceğini söyleyen Yumaklı, 'İran krizi' sebebiyle girdilerde oluşan artışlara ilişkin de çalışma yapıldığını belirterek, 'Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, bu yıl İran krizi ile alakalı girdilerde oluşan artışları da bu yılın desteklerine ilave etmek üzere çalışma yapıyoruz. İmkanlarımızın el verdiği ölçüde, hatta sınırları da zorlayarak üreticimizin, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz inşallah' ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) çağrısında bulunarak, 'Ben buradan bütün üreticilerimize de seslenmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl zirai don yaşadık, kuraklık yaşadık. Artık iklim değişikliğinden hemen hemen her konuşmamızda bahsediyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Bakın geçen sene o olayları yaşadık. Hamdolsun bu sene rüzgar bizden yana daha iyi, daha bereketli bir ürün hasadını konuşuyoruz. Ama önümüzdeki yıl ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden ben bütün üreticilerimize özellikle TARSİM'i yaptırmaları konusunda kendilerinden istirham ediyorum' şeklinde konuştu.

'Kıvılcımlara ve yangınlara dikkat etmelerini rica ediyorum'

Devlet destekli gelir koruma sigortasına da değinen Yumaklı, 'Bir de gelir koruma sigortası devlet destekli. Bu da yeni bir poliçe. Sizin emeğinizin değerini korumak üzere geliştirdiğimiz bir poliçe türü. Bunun da yine yüzde 60'ını devletimiz karşılayacak. Ekmeklik ve makarnalık buğdayla arpada eğer bir verim kaybınız olursa ya da hasat sonrası oluşabilecek fiyat farklılıklarında maliyetinin altına düşen bir fiyat olursa aradaki farkı bu poliçe karşılayabilecek' dedi. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın riskine de dikkat çeken Bakan Yumaklı, 'Bir önemli konu da hava sıcaklıkları hızlı bir şekilde arttı. Özellikle biçerdöver ve balya makinesinin kullanımı esnasında çıkması muhtemel kıvılcımlara ve yangınlara dikkat etmelerini rica ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'de uygulanacak mera projesi hakkında da bilgi veren Yumaklı, 'Bugün Kırıkkale'de bulunmamızın nedeni Karakeçili, Eğribük, Mera Islah ve Amenajman Projemiz. Kırıkkale'de de 3 bin dönümlük bir alanda modern mera ıslah yöntemleri uygulanmaya başladı. Beş yıl sürecek bu proje, mera verimliliğini artıracak, kaliteli kaba yem üretimini de güçlendirmiş olacağız. Yine burada 500 dönümlük bir alan var. Burada da kuraklığa uyumlu tuz çalısı dediğimiz bitki türünü de buralarda ekmiş olacağız' dedi.

Hasat programına Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.