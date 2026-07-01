Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak tabloya göre gerekli düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınacağını ifade etti. Işıkhan, “3 Temmuz’da enflasyon oranı belli olduktan sonra rakam ortaya çıkacak. Ardından TBMM’de konuya ilişkin gerekli açıklamalar yapılacaktır” dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz döneminde alacağı zam oranı da aynı veriyle birlikte kesinleşecek. Mevcut hesaplamalarda, ilk 6 aylık enflasyon verisinin maaş artışlarında belirleyici olması bekleniyor.

Ekonomi çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde ise en düşük emekli maaşına ilişkin farklı senaryolar gündemde. Uzmanlar, enflasyon beklentileri üzerinden yapılan projeksiyonların henüz kesinlik taşımadığını vurgularken, nihai kararın resmi veriler sonrası şekilleneceğine dikkat çekiyor.

Böylece milyonlarca emeklinin gözü, hem TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranına hem de hükümetin yapacağı olası ek düzenlemelere çevrilmiş durumda.