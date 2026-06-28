Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, kamuoyuna açık sosyal medya platformlarında suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar nedeniyle işlem başlatıldı. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" ile 217/A maddesinde yer alan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Resmi açıklamada, şüpheli hakkında söz konusu paylaşımların tespiti üzerine savcılık tarafından resen harekete geçildiği ifade edildi. Açıklamada, ilgili suçlamalar doğrultusunda yasal sürecin başlatıldığı ve gözaltı kararı alındığı bilgisine yer verildi.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.