9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 30 milyar liralık şüpheli para trafiği ortaya çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, yaklaşık 30 milyar liralık şüpheli işlem hacmi tespit edilirken, çok sayıda taşınmaz, araç ve şirkete el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme aktarıldığını belirledi.

Banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile dijital incelemeler sonucunda, birbirleriyle organize şekilde para transferi yaptığı öne sürülen şirketler mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, bu hareketliliğin beyan edilen ticari faaliyetlerle örtüşmediği değerlendirildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülürken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.