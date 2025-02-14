'Dava dosyalarındaki eksiklikler nedeniyle ertelendi'

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün talimatıyla soruşturmalara müdahale ettikleri iddiasıyla 17 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 25 Aralık 2020 tarihinde mahkeme tarafından kabul edilmişti. Helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yürütülen ve 10 sanığın yargılandığı dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük arz ettiği gerekçesiyle daha önce birleştirilmişti. Bu birleşmeyle birlikte, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık sayısı 20'ye çıkmış, ancak sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle sayı 19'a düşmüştü.

Bugün Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti dava dosyalarındaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 27 Haziran 2025 tarihine erteledi.



Aile ve dava arkadaşları duruşmayı takip etti

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve dava arkadaşları katıldı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.



Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: "Gerçeğin peşindeyiz"

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Çayır, "Herkes, Muhsin Yazıcıoğlu'nun katledildiği konusunda hemfikir. Ancak yargı ve bazı kesimler bu davanın üstünün örtülmesini istiyor gibi görünüyor. Biz usanmayacağız, gerçeğin peşindeyiz. Ailesi, dava arkadaşları, Türk milleti ve mezarı başında ona dua edenler adaletin yerini bulmasını bekliyor" dedi.

Dava, 27 Haziran 2025 tarihinde tekrar görülecek.