Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, Vanspor FK karşılaşmasının pazar günü Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını duyurarak, 'Evimize dönüyoruz' mesajı verdi. Kıyanç, karşılaşmanın kulüp ve şehir adına tarihi bir anlam taşıdığını belirterek, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, kendi sahasına dönüyor. Yeşil-beyazlı ekibin Vanspor FK ile 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynayacağı karşılaşma, Muğla Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, karşılaşma öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, maçın kulüp ve şehir açısından tarihi bir anlam taşıdığını ifade etti.

'Tarihi bir anlam taşıyor'

Kıyanç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Muğlaspor'umuz ile Vanspor FK arasında 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, kulübümüz ve şehrimiz adına tarihi bir anlam taşıyor. Bu maçla birlikte tarihimizde ilk kez kendi sahamızda resmi bir akşam maçı oynayacağız. Kulüp olarak bu karşılaşmanın Muğla'mızda oynanabilmesi için büyük bir gayret gösterdik. Muğla Atatürk Stadyumu'nun Trendyol 1. Lig'de maç oynanabilir hale getirilmesi ve bu tarihi karşılaşmanın şehrimizde gerçekleşmesi, emeğin ve inancın zaferidir.'

Destek verenlere teşekkür

Kıyanç, sürecin tamamlanmasında destek veren isimlere de teşekkür ederek açıklamasını şöyle sürdürdü: 'Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, Muğla Valimiz Dr. İdris Akbıyık'a, AK Parti Muğla Milletvekilimiz Kadem Mete'ye, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, Menteşe Kaymakamımız Ali Edip Budan'a, Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal Aras'a ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş'a teşekkür ediyorum.'

TFF'ye de teşekkür

Kıyanç TFF'ye de teşekkürlerini ileterek, 'Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu süreçte inisiyatif alarak destek vermesi, gerekli hassasiyeti göstermesi ve tarihimizde ilk kez kendi sahamızda resmi bir gece maçı oynayacak olmamıza katkı sunması dolayısıyla TFF yetkililerimize teşekkür ediyorum' dedi.

'Büyük bir gurur ve coşkuyla yaşayacağız'

Kıyanç, açıklamasının son bölümünde ise stadyumun yeniden kullanılacak olmasının taraftarlar açısından da büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bu tarihi sürecin gerçekleşmesi için fedakârca çalışan yönetici arkadaşlarıma ve idari personelimize de gönülden teşekkür ediyorum. Muğlasporumuzun kendi evine dönüşünü, taraftarlarımızla birlikte büyük bir gurur ve coşkuyla yaşayacağız.'