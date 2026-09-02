Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

24. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Dimitrov kale sahasına ortasını yaptı. Kaleci Göktuğ'un yumrukla uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Teklic yeniden kale sahasına doğru çevirdi. Kale sahası önünde Kayode'nin çevirdiği topta Denic yaptığı son vuruşla topu ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edildi.

26. dakikada Nafican'ın ceza sahasına ortasında Kayode, kale sahası ön çizgisi üzerinde topu solundaki Teklic'le buluşturdu. Topla birlikte dönüş yapan Teklic, sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. 0-1

45+1. dakikada hızla ceza sahası giren Teklic, dönerek rakiplerinden sıyrıldı. Kale sahası önündeki pozisyonda kaleci Göktuğ'un üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı ancak top direkten döndü. Kale sahası üzerinde bekleyen Kayode seken topu ağlarla buluşturdu. 0-2

56. dakikada Sivasspor'da Amilton ceza sahasına girdiği anda Eray'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve ev sahibi takım penaltı kazandı.

57. dakikada Sivasspor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Manaj'ın sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-2

58. dakikada Sivasspor'da sağ kanattan gelişen atakta Burak Kapacak'ın ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası önünde Manaj, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Abdullah Özcan

Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Mert Çelik (Murat Paluli dk. 46), Appindangoye, Süleyman Özdamar, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Charisis dk. 59), Amilton, Mohammed, Yusuf Cihat Çelik (Burak Kapacak dk. 46), Ethemi (Yılmaz Cin dk. 59) (Salih Kavrazlı dk. 86), Rey Manaj

Yedekler: Arda Erdursun, Emre Gökay, Okan Erdoğan, Salih Kavrazlı, Oğuzhan Aksoy, Yusuf Çağlar Kefkir

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Berkay Doğan, Eray Korkmaz, Uğur Adem Gezer, Nafican Yardımcı, Alhassan, Muammer Denizhan Taşkan (Wilks dk. 77), Teklic (Adem Eren Kabak dk. 77), Denic (Bünyamin Balat 86), Dimitrov, Kayode

Yedekler: Ömer Kahveci, Şahverdi Çetin, Ahmet Ülük, Kerim Alıcı, Osman Yıldırım, Enes Erol

Teknik Direktör: Fatih Serkan Albayrak

Goller: Rey Manaj (dk. 62 ve 71) (Sivasspor), Teklic (dk. 35) (Mardin 1969 Spor), Kayode (dk. 45) (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Kamil Fidan, Mohammed (Sivasspor), Alhassan, Eray Korkmaz, Adem Eren Kabak (Mardin 1969 Spor)