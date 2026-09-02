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Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolculara Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından UEFA Hakem Semineri verildi.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. Günün tek idmanı, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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