Galatasaray, 21 yaşındaki El-Chadaille Bitshiabu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanmasını sürdürürken anlaşma sağladığı El-Chadaille Bitshiabu ile sözleşme imzaladı. Alman temsilcisi RB Leipzig'den kiralık olarak kadroya dahil olan El-Chadaille Bitshiabu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Fransız oyuncunun transferiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu Kathibuyi-Ndenga Ngana'nın, kendisi ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 2.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Satın alma opsiyonu bedeli 28.000.000 Euro'dur. Satın alma opsiyonu, kulübümüzün talebine bağlıdır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.000.000 Euro sabit ücret ödenecektir.'