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90+6. dakikada sol taraftan Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda Atınç Nukan kafayla topu arka direğe indirdi. Bu noktada topla buluşan Biraschi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

87. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Moreno, pasını sol çaprazda müsait durumda bulunan Talha'nın önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Silvestri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Benhur'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Seferi'nin içeriye girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

42. dakikada sağ tarafta topu alan Ramazan, rakibinden sıyrılıp pasını penaltı noktası civarındaki Pesic'e aktardı. Pesic'in topun kontrolünü sağlayıp sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın da müdahalesiyle yan direkten oyun alanına döndü.

17. dakikada Görkem'in savunma arkasına pasında Moreno, ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Moreno'nun şutunda kaleci Silvestri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda konuk ettiği Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

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