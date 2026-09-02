CHP’li Muharrem İnce’nin Balıkesir’de yaptığı “Helal para ile parti kurmak zor” açıklamasıyla başlayan tartışma büyüyor. Sözlerinin son dönemde gündeme gelen yeni parti oluşumlarına gönderme olduğu yorumları yapılırken, İnce’den polemiğe ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İnce, tv100 yorumcusu ve gazeteci Hacı Yakışıklı’ya yaptığı değerlendirmede, sözlerinin herhangi bir siyasi parti ya da kişiyi hedef almadığını belirtti.

“Haram para teklifi çok geldi”

Memleket Partisi’ni kurduğu dönemde yaşadığı finansman sıkıntılarına dikkat çeken İnce, kendisine farklı dönemlerde etik dışı kaynak tekliflerinin de geldiğini söyledi.

İnce açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Helal para bulmakta Memleket Partisi için zorlandım. Haram para teklifi çok geldi. Başka kimseyi kastetmedim. Kendimi anlattım.”

“Kimseye mesaj verme derdim yok”

İnce, daha önce yaptığı açıklamada da “helal para” sözlerinin arkasında herhangi bir siyasi mesaj bulunmadığını savunmuştu.

Memleket Partisi’ni kurarken 5 yıl içerisinde 73 ilde örgütlendiklerini belirten İnce, hiçbir il başkanlığına merkezden para göndermediklerini, teşkilatların harcamalarını kendi imkanlarıyla karşıladığını ifade etti.

Genel merkezin de parti meclisi üyelerinin katkılarıyla yönetildiğini söyleyen İnce, parti hesaplarının incelendiğini ve ibra edildiğini belirterek 5 yıllık süreçte yaklaşık 12 milyon TL harcama yaptıklarını söyledi.

İnce, “Evet, helal para bulmak kolay değil; ben bundan bahsettim. Kimseye mesaj verme gibi bir derdim yok” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti iddiasına yanıt

İnce’nin sözlerinin ardından açıklamanın yeni parti oluşumlarına yönelik bir mesaj olduğu ileri sürülmüştü. Ancak İnce, bu yorumları reddetti.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İnce ile görüştüğünü ve İnce’nin sözlerinin kendisine yönelik olmadığını söylediğini aktardı.

Özel, İnce’nin kendisine, vurgusunun Memleket Partisi’ni kurarken yaşadığı maddi zorluklara ilişkin olduğunu ilettiğini belirterek, “Niyetini sorgulayamam” mesajı verdi.

Özel ayrıca Muharrem İnce için “Partinin evladıdır” ifadesini kullandı.

Polemiğin odağında “para” tartışması var

İnce’nin açıklamalarıyla birlikte tartışmanın odağı, yalnızca “Yeni Parti’ye gönderme” iddiası olmaktan çıkarken, siyasi partilerin kuruluş ve örgütlenme süreçlerinde finansmanın nasıl sağlandığı konusunu da yeniden gündeme taşıdı.

İnce ise kendi deneyimini örnek göstererek, siyasi faaliyetlerin finansmanında “helal” olarak nitelendirdiği kaynakların bulunmasının kolay olmadığını savunuyor.