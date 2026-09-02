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Antrenmanın devamında oyuncuların üç takıma ayrılmasıyla turnuva düzenlendi. Günün programı koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Diğer grupta yer alan futbolcuların saha antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden programda daha sonra dar alan oyunu gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'da Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı. 6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde ilk antrenmanını yapan Çorum ekibi, geçen hafta oynanan Beşiktaş maçında aldıkları sürelere göre iki gruba ayrıldı.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpsppor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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