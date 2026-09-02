A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Danimarka ile oynadığı ilk hazırlık maçından 4-0 galibiyetle ayrıldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
Türkiye: Efe Bayram, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Mirza Lagumdzija, Marko Matic, Adis Lagumdzija, Berkay Bayraktar (L) (Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Abdulsamet Yalçın (L), Yunus Emre Tayaz, Hilmi Şahin)
Danimarka: Hoff, Kjaer, Uhrenholt, Kyed, Madsen, Mikelsons, Petersen (L) (Rasmus, Jacobsen, Dahl, Berg, Larsen, Brinck)
Setler: 25-23, 25-16, 25-18, 25-20
Süre: 1 saat 51 dakika (32, 26, 27, 26)